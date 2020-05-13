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Posted 13 мая 2020, 12:08

Published 13 мая 2020, 12:08

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Башкирии пообещали сильный ветер, грозы и дожди

В Башкирии пообещали сильный ветер, грозы и дожди

13 мая 2020, 12:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном МЧС дали прогноз погоды на 14 мая на территории Башкирии.

По данным спасателей, в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение дня будет преимущественно облачная погода.

По прогнозу обещают юго-западный, западный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра будут усиливаться до 17 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то этой ночью она составит +6,+11°, днем +14,+19°, по востоку до +23°. На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров.

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