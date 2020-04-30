В МЧС снова опубликовали штормовое предупреждение об усиленном ветре

По информации спасателей, в регионе ожидается резкое усиление ветра до 18 метров в секунду. Прогноз актуален на 1 мая.

По информации МЧС, в республике жителям следует быть осторожными при усилении порывов ветра. В ведомстве сообщили, что при усилении ветра может быть обрушение крыш, рекламных конструкций, падению вещей с балконов.