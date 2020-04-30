В МЧС снова опубликовали штормовое предупреждение об усиленном ветре
30 апреля, 14:16ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По прогнозу МЧС, в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий.
По информации спасателей, в регионе ожидается резкое усиление ветра до 18 метров в секунду. Прогноз актуален на 1 мая.
По информации МЧС, в республике жителям следует быть осторожными при усилении порывов ветра. В ведомстве сообщили, что при усилении ветра может быть обрушение крыш, рекламных конструкций, падению вещей с балконов.
Напомним, что за последние дни такое предупреждение было опубликовано уже не раз. Последние три дня скорость ветра периодически усиливалась до 22 метров в секунду. Обещали также пасмурную погоду, дожди и грозы.
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