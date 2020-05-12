В Башкирии сосед надругался над шестилетней девочкой

Posted 12 мая 2020, 09:24
Published 12 мая 2020, 09:24
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
По данным «КП-Уфа», уфимка обратилась в полицию 6 мая. Она сообщила, что над шестилетней дочерью надругался 49-летний сосед. Преступление было совершено за неделю до подачи заявления.
Со ссылкой на собственный источник журналисты сообщают, что мужчину уже доставили в Следственный комитет, где тот дал признательные показания.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет". В настоящий момент он находится под стражей.