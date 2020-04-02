В Уфе поймали 22-летнего педофила, который надругался над 10-летней

Напомним, что он напал на 10-летнюю девочку в ноябре 2019 года в подъезде дома в Сипайлово. Подозреваемого установили сразу, однако он скрылся и пустился в бега. Позже было опубликовано видео и разосланы ориентировки на подозреваемого, задержать его удалось в Смоленске.