В Уфе поймали 22-летнего педофила, который надругался над 10-летней
2 апреля, 13:03ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Следком Башкирии
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О поимке сообщили в Следственном комитете по Башкирии.
В ведомстве сообщили, что подозреваемого 22-летнего жителя Уфы задержали в марте 2020 года.
Напомним, что он напал на 10-летнюю девочку в ноябре 2019 года в подъезде дома в Сипайлово. Подозреваемого установили сразу, однако он скрылся и пустился в бега. Позже было опубликовано видео и разосланы ориентировки на подозреваемого, задержать его удалось в Смоленске.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его причастность к еще двум аналогичным преступлениям, возбуждено уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
В настоящий момент задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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