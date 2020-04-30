В Башкирии 25-летний надругался над своей взрослой подругой
30 апреля, 13:19ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Мужчина напился и изнасиловал свою знакомую.
Изнасилование произошло в селе Татар-Улканово в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщает «КП-Уфа».
По информации журналистов, все случилось в тот день, когда пострадавшая 44-летняя женщина пригласила 27 апреля к себе 25-летнего знакомого. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ее изнасиловал, а потом скрылся с места преступления.
Позже его задержали сотрудник полиции, мужчина по-прежнему был пьян. Как выяснилось, у него уже имелась судимость за кражу.
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