В Уфе 36-летний педагог прямо на рабочем месте надругался над 7-летней девочкой
12 февраля, 18:00ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Следователи Уфы возбудили целый ряд уголовных дел в отношении 36-летнего педагога детского образовательного центра в Черниковке.
По данным источников ГТРК-Башкортостан, мужчина несколько раз надругался над 7-летней посетительницей центра. Мужчина был преподавателем спортивной дисциплины.
О том, что произошло, рассказала мама девочки. Мужчину теперь поверяют на предмет аналогичных преступлений в отношении других воспитанниц.
Мужчину уже задержали. Идет следствие.
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