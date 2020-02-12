В Уфе 36-летний педагог прямо на рабочем месте надругался над 7-летней девочкой

По данным источников ГТРК-Башкортостан, мужчина несколько раз надругался над 7-летней посетительницей центра. Мужчина был преподавателем спортивной дисциплины.

О том, что произошло, рассказала мама девочки. Мужчину теперь поверяют на предмет аналогичных преступлений в отношении других воспитанниц.