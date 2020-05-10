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Posted 10 мая 2020, 12:12

Published 10 мая 2020, 12:12

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

10 мая 2020, 12:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Ведомство предоставило свежие данные на 12 часов дня 10 мая.

В регионе подтверждено 1491 случая новой коронавирусной инфекции (+75 за прошедшие сутки).

В стационарах республики лечение проходят 453 человека, из них в удовлетворительном состоянии — 242, состоянии средней тяжести — 184 человек, тяжелых — 27 (из них на ИВЛ — 17). На амбулаторном лечении находится 588 человек с легкой формой заболевания.

Количество выздоровевших не изменилось — 435 за весь период пандемии. Летальных случаев коронавируса также не прибавилось — их в регионе насчитывается 15.

За сутки госпитализировано 19 человек с внебольничной пневмонией за сутки, все они обследованы на коронавирус. За сутки из стационаров выписаны 14 пациентов с пневмонией.

За последние сутки в Башкирии проведено 3212 исследований, обследовано 3133 человек. Всего проведено 116585 тестов на наличие коронавируса, обследовано 109207 человек.

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#Андрей Королев#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Здравоохранение
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