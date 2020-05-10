Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

В стационарах республики лечение проходят 453 человека, из них в удовлетворительном состоянии — 242, состоянии средней тяжести — 184 человек, тяжелых — 27 (из них на ИВЛ — 17). На амбулаторном лечении находится 588 человек с легкой формой заболевания.