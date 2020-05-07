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В Башкирии мужчина, перенесший коронавирус, рассказал о течении болезни

7 мая 2020, 07:40
Фото: МедиаКорСеть
Пациент, с его слов, заразился коронавирусом в стенах РКБ имени Куватова.

Павел Перерва рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как он попал в реанимацию с коронавирусом и перенес тяжелое течение болезни.

По словам Павла, он поступил 6 апреля в РКБ имени Куватова на плановую операцию по удалению щитовидной железы, когда в медучреждении объявили карантин. На следующий день, отметил он, врачи взяли тест на коронавирус, который оказался отрицательным, а спустя некоторое время показал положительный результат, было найдено также и воспаление легких.

Начиная с 15 апреля у него была зафиксирована высокая температура под 40, которую не удавалось сбить в течение недели. 22 апреля Павла перевели в инфекционную больницу № 4 Уфы, где он также неделю находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сейчас мужчине удалось победить инфекцию, он ждет повторного отрицательного результата теста и готовится к выписке.

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#Новости#Карантин#Алия Фатхиева#Общество
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