«Мы планируем пик»: ученый из Башкирии спрогнозировал ситуацию с коронавирусом

Доктор наук, профессор БГМУ Науфаль Загидуллин на своей странице Facebook опубликовал пост, в котором проанализировал текущую ситуацию с коронавирусом в регионе.

По его словам, планку числа заражений увеличивает приезд вахтовиков, однако отставание от Москвы все равно остается прежним – 1-1,5 недели. Ученый считает, что пик забоелвания в республике придется на 12 мая, после чего ситуация стабилизируется.

«Похоже цифры заболеваемости были в 2-3 больше чем официальные и достаточно много людей успели переболеть. В Башкортостане, как в России в целом значительными темпами растёт выписка из стационаров. В частности, 5 мая было выписано аж 250, при том, что заболело 35. Да, конечно, выходной день, хочется в сад, надо покинуть больницу, но ни один врач в трезвой памяти тяжелого больного выписывать не будет», – отметил ученый.