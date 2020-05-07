В Башкирии депутаты введут запрет на шум в дневное время

В сообщении пресс-службы парламента указывается, что за нарушение ограничений предусмотрен штраф для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.