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В Башкирии депутаты введут запрет на шум в дневное время

7 мая 2020, 07:09
Фото: Курултай Башкирии
В башкирском парламенте намерены запретить шум в период с 13:00 до 15:00.

В Курултае Башкирии сообщили, что на пленарном заседании в мае планируют внести поправки в проект закона, который предусматривает штраф за проведение шумных работ. По информации пресс-службы правительства, за нарушение закона предусмотрены штрафы.

Сообщается, что ввести тихий час планируют в период с 13:00 до 15:00. В этот период нельзя шуметь и проводить ремонтные работы. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, основная цель закона – защитить интересы пожилых граждан и детей, у которых в это время, как правило, дневной сон. Дети должны высыпаться.

В сообщении пресс-службы парламента указывается, что за нарушение ограничений предусмотрен штраф для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

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#Новости#Законы / Законопроекты#Закон#Алия Фатхиева#Общество
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