Курултай Башкирии изменит Кодекс о выборах

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии намерены внести правки в Кодекс о выборах. Ключевым изменением станет возможность отложить выборы на территории региона в случае введения режима повышенной готовности или ЧС.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что проведение выборов в пандемию исключено, так как это представляет опасность жизни избирателей.

«Мы не знаем, как долго продлится эта ситуация, кроме того, не исключено повторение подобных инцидентов. Необходимо оперативно обеспечить соответствующую законодательную базу, позволяющую отложить выборы в таких случаях», – отметил он.