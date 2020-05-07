Только цифры: 56% компаний малого и среднего бизнеса в России перестали работать

Выяснилось, что 56% компаний временно приостановили свою работу, вынуждены полностью закрыться 1,5%, не смогли выплатить рабочим зарплату 56%, не смогли погасить долги и кредиты перед банками 31%, не нашли средств для оплаты аренды 45%, больше 60% компаний и вовсе констатировали резкое снижение спроса на свою продукцию. Подробности итогов рейтинга – в материале «Новых известий».