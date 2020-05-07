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Только цифры: 56% компаний малого и среднего бизнеса в России перестали работать

7 мая 2020, 06:02
Фото: pixabay.com
Таковы результаты мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в период эпидемии коронавируса».

Подробности сообщают «Новые Известия» со ссылкой на данные экономиста Якова Миркина. Всероссийский мониторинг «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в период эпидемии коронавируса» провел в конце мая Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей.

В рамках исследования были опрошены 2350 средних и малых компаний в 85 регионах страны. Результаты оказались неутешительными.

Выяснилось, что 56% компаний временно приостановили свою работу, вынуждены полностью закрыться 1,5%, не смогли выплатить рабочим зарплату 56%, не смогли погасить долги и кредиты перед банками 31%, не нашли средств для оплаты аренды 45%, больше 60% компаний и вовсе констатировали резкое снижение спроса на свою продукцию. Подробности итогов рейтинга – в материале «Новых известий».

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