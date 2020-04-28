Два пакета мер по спасению экономики Башкирии оценили в 30 млрд рублей

Накануне, 27 апреля, в рамках инвестиционного совета первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые будут предприняты в республике в период пандемии коронавируса.

Два пакета мероприятий, направленных на повышение устойчивости экономики Башкирии, оцениваются в 30 млрд рублей.

Сюда, в том числе, входят поддержка системообразующих предприятий, делающих основной вклад в региональную экономику. Таковых в Башкирии насчитывается 431 предприятие.

Помощь в виде субсидий также обещают оказать аграриям, предприятиям сфер легкой промышленности и бытовых услуг, включая швейные и текстильные производства, типографские, копировальные и фотоуслуги, мебельное производство и т.д.

Андрей Назаров подчеркнул. что ключевым условием при выделении мер поддержки является сохранение рабочих мест на предприятии.

- Анализ применения первого пакета господдержки показал, что направление было выбрано верно, однако текущая ситуация требует расширения мер, - пояснил Андрей Назаров.