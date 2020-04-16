Антивирусная экономика: какую поддержку получит бизнес во время эпидемии COVID-19?

Можно подробнее про снижение страховых взносов?

Снижение страховых взносов – мера поддержки, на которую могут рассчитывать все предприятия и ИП, внесённые в реестр МСП. Для части зарплат выше уровня МРОТ (12130 рублей) страховые взносы будут снижены с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Для зарплат, которые ниже МРОТ или равны ему, страховые взносы останутся прежними.

Отсрочку по уплате страховых взносов могут получить организации тех сфер, которые пострадали от эпидемии коронавируса сильнее всего (они перечислены выше). Срок уплаты взносов с зарплат сотрудников за март-май 2020 года перенесут на шесть месяцев, за июнь-июль – на четыре (до ноября). Для ИП, которые платят по 1% с дохода более 300 тысяч рублей, срок выплат также сдвинется на ноябрь.

Снижение страховых взносов для МСП продолжит действовать и после завершения эпидемии – эта мера поддержки заявлена как долгосрочная.