В Башкирии из-за клещей в больницы обратились около 1000 человек

– вирусологическая лаборатория «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (г. Уфа, ул. Шафиева, д.7) или его филиалы:– Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Стерлитамак, ул. Революционная, д.2а);– Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Бирск, ул. Калинина, д.18);– Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.10);– Туймазинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова д.1).