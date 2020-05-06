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В Башкирии из-за клещей в больницы обратились около 1000 человек

6 мая 2020, 11:36
Фото: Госкомитет по ЧС
В госкомитете по ЧС сообщили, что делать с укусом клеща и куда его нести.

По информации ведомства, в Башкирии по состоянию на 6 мая от укусов клещей пострадали 940 человек. Количество пострадавших этом году, отметили в ведомстве, несколько снизилось. В 2019 году от укусов этих насекомых за аналогичный период пострадали 1250 человек.

В комитете сообщили, что пока что случаев заболевания энцефалитом в этом году не зарегистрировано, но напомнили, что на природе необходимо соблюдать меры безопасности и тщательно осматривать себя после прогулок на природе.

Исследовать клеща можно по следующим адресам:

– вирусологическая лаборатория «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (г. Уфа, ул. Шафиева, д.7) или его филиалы:– Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Стерлитамак, ул. Революционная, д.2а);– Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Бирск, ул. Калинина, д.18);– Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.10);– Туймазинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» (г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова д.1).

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#Новости#Клещи#Алия Фатхиева#Общество
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