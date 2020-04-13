В Башкирии сообщили о ситуации с укусами клещей

По данным центра, по состоянию на 13 апреля по поводу присасывания клещей обратились 44 жителя Башкирии.

Сообщается, что в настоящий момент уже начат прием насекомых в Уфе, Нефтекамске, Бирске, Туймазах, Стерлитамаке. Началась также и работа с местным населением.

Специалисты напоминают, что важна индивидуальная защита людей, куда включено применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, правильное ношение одежды.