В Башкирии сообщили о ситуации с укусами клещей
13 апреля, 16:09ОбществоАлия ФатхиеваФото: Центр гигиены и эпидемиологии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Информация дана официально Центром гигиены и эпидемиологии.
По данным центра, по состоянию на 13 апреля по поводу присасывания клещей обратились 44 жителя Башкирии.
Сообщается, что в настоящий момент уже начат прием насекомых в Уфе, Нефтекамске, Бирске, Туймазах, Стерлитамаке. Началась также и работа с местным населением.
Специалисты напоминают, что важна индивидуальная защита людей, куда включено применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, правильное ношение одежды.
Также после каждой прогулки важно проверять наличие насекомых на одежде.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей