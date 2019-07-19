Клещей больше не стало: В Роспотребнадзор Башкирии обратились почти 8 тысяч жертв

В Роспотребнадзоре отметили, что число пострадавших от клещей не превысило 8 тысяч человек, как и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее, напомним, в регионе от клещей при помощи акарицидной обработки "очистили" площадь около 4-х тысяч гектаров, в Уфе - более 1,3 тысяч. Обработка началась еще в апреле этого года, в самом начале сезона. В башкирской столице были задействованы все массовые места отдыха, в том числе 11 пляжей, 10 скверов, 11 парков, сады имени Кирова, Юлаева, Аксакова, Непейцевский дендропарк, лесополоса вдоль дорожек в районе спорткомплекса «Трамплин», а также лесные массивы в микрорайоне Полесье.

Что касается комаров, то от их личинок обработали площади размером в 497 гектаров, а территорий от грызунов — на площади более 10 тысячи гектаров.

Обработку производили на средства республиканского бюджета.