Башкирия отличилась, заготовив плазму крови пациентов для лечения коронавируса

В России плазму пациентов, перенесших коронавирус, впервые стали использовать всего несколько недель назад. Это делают пока в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Центре крови имени Гаврилова, городской клинической больнице имени. Давыдовского и клинической больнице № 52 в Москве. Из субъектов Российской Федерации Баширия одной из первых последовала примеру этих передовых медучреждений.