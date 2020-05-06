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Башкирия отличилась, заготовив плазму крови пациентов для лечения коронавируса

6 мая 2020, 12:51
Фото: pixabay.com
Такой способ лечения пациентов с коронавирусом крайне важен в период отсутствия вакцины от него.

Сегодня, 6 мая, на республиканской станциии переливания крови в Уфе произошло очень важное событие. Медики заготовили первую имунную плазму крови от донора, переболевшего коронавирусной инфекцией. Данную работу на станции передивания рои начали проводить совместно с Башгосмедуниверситетом.

Как пояснили в пресс-службе минздрава республики, пока вакцина от коронавируса находится в стадии разработки, переливание такой реконвалесцентной плазмы является одним из наиболее реальных методов спасения тяжелых пациентов с COVID-19.

Если обратиться к научным источникам, из них следует, что плазма, взятая у людей, переболевшим тем или иным вирусом, содержит очень высокий титр антител против него.

В России плазму пациентов, перенесших коронавирус, впервые стали использовать всего несколько недель назад. Это делают пока в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Центре крови имени Гаврилова, городской клинической больнице имени. Давыдовского и клинической больнице № 52 в Москве. Из субъектов Российской Федерации Баширия одной из первых последовала примеру этих передовых медучреждений.

Остается только надеяться, что люди, выздоровевшие от коронавируса (а их, по официальным данным, в Башкирии уже 289 человек), согласятся на сдачу плазмы.

- Если Вы недавно перенесли подтвержденный COVID-19, просим Вас через месяц после выздоровления стать донором иммунной плазмы и спасти жизнь человека, - с такими словами обратился к выздоровевшим главный врач Республиканской станции переливания крови РБ Рамиль Хамитов.

Для сдачи плазмы необходимо связаться с заведующим отделом комплектования донорских кадров Республиканской станции переливания крови Артуром Мусиным по телефону: 8-927-089-89-02.

Напомним, по данным минздрава РБ, в целом на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 1160 случаев заражения ново коронавирусной инфекцией.

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