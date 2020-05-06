В минздраве Башкирии сообщили, в каких районах сейчас зараженные коронавирусом

По информации башкирского минздрава, больше всего заболевших находятся в клинике БГМУ. Там лечение получают 73 человека, 46 человек госпитализированы в уфимскую больницу №5, в больнице №8 и в Белебеевской ЦРБ лечатся по 35 человек, в Нефтекамской городской больнице чуть меньше – 34 человека. В нашумевшей РКБ имени Куватова сократилось количество пациентов – 32, в республиканской инфекционной больнице такое же число пациентов, еще 18 человек госпитализированы в уфимскую больницу №18, в Демской больнице Уфы – 9

Дальше расскажем статистику по районам: Бирская РБ –13; ЦРБ в Салавате –10, в больнице №4 Стерлитамака, в ЦРБ Кумертау – по 9; в Исянгуловской ЦРБ, Стерлитамакской больнице №2, Чишминской больнице – по 8; Белорецкая ЦРБ, Туймазинская ЦРБ – по 7; Мелеузовская ЦРБ, Октябрьский госпиталь №1, РКВД – по 5; Инфекционная больнице в Стерлитамаке, ЦГБ в Сибае – по 4; Верхнеярнекеевская и Кармаскалинская ЦРБ – по 3; Янаульская, Благовещенская, Баймакская, Аскинская больницы –по 2;

Есть также медицинские учреждения, где лечится по одному пациенту с коронавирусом: в РКОД, РКПБ, в больницах №13 и 21 в Уфе, в Давлеканской, Кушнаренковской, Краснокамской, Месягутовской, Мишкинской, Учалинской ЦРБ.

Напомним, сегодня количество заболевших достигло 1160 человек. Статистику заболевших за сутки можно назвать утешающей, так как за сутки количество новых инфицированных коронавирусом составило всего 24 человека в противовес рекордно-высоким данным, которые регистрировались ранее.