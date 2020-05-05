mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вернуть «Золотую звезду»: в Уфе отрепетировали церемонию встречи награды Шаймуратова

5 мая 2020, 13:31
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
5 мая в Уфе состоялась репетиция торжественной церемонии встречи «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Государственную награду на вечное хранение привезут в Уфу в День Победы, 9 мая. Сначала ее встретят в аэропорту, далее почетный кортеж проедет по центральным улицам столицы, после чего она отправится на Советскую площадь.

Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru

Известно, что в составе кортежа - автомобиль времен Великой Отечественной войны «ГАЗ-67», мотоциклы К-750, М-72, состоявшие на вооружении Красной и Советской армий, современные БТРы со знаменем 16 Гвардейской кавалерийской дивизии и Знаменем Победы.

По словам вице-премьера республики Ирека Сагитова, почетное мероприятие пройдет с минимальным количеством участников. Церемония будет транслироваться онлайн, будут соблюдены все меры предосторожности и без участия населения. Напомним, что 30 марта 2020 года указом президента России Владимира Путина генерал-майор Минигали Шаймуратов, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru

Материалы по теме
Генерал Минигали Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя РоссииГенерал Шаймуратов вместо капитана Марвел: глава Башкирии провел урок для школьников
#Новости#Фотофакт#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44