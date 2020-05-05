Вернуть «Золотую звезду»: в Уфе отрепетировали церемонию встречи награды Шаймуратова

По словам вице-премьера республики Ирека Сагитова, почетное мероприятие пройдет с минимальным количеством участников. Церемония будет транслироваться онлайн, будут соблюдены все меры предосторожности и без участия населения. Напомним, что 30 марта 2020 года указом президента России Владимира Путина генерал-майор Минигали Шаймуратов, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.