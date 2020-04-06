Генерал Шаймуратов вместо капитана Марвел: глава Башкирии провел урок для школьников

Сегодня, 6 апреля, все школы республики возобновили учебный процесс. В связи с пандемией коронавируса дети теперь будут учиться дистанционно. Стартовый нулевой урок для всех школьников провел глава республики Радий Хабиров. На всех республиканских телеканалах и в интернет-трансляции он предстал перед зрителями не в строгой учительской форме, а в молодежной толстовке с надписью BashStudens - от Ассоциации башкирских студентов.

— Самый главный урок сегодня — все зависит от вас. Ваше будущее тоже зависит от вас, — сказал Радий Хабиров.

Глава региона попросил школьников ответственно подойти к учебе. Он отметил, что никто не знает, когда остановится бушующий по всему миру коронавирус. Поэтому налаживать процессы обучения важно уже сейчас.

Также он успел упомянуть, что сейчас время героев. На сегодняшний день героизм, по мнению Радия Хабирова, заключается в дисциплинированности и усидчивости. Таким образом он попросил школьников и подростков сидеть дома. Напомнил школьникам он и о «настоящих героях, а не героях из комиксов Марвел, которых вы любите» и привел в пример легендарного генерала Минигали Шаймуратова, завоевавшего заслуженную награду Героя Советского Союза.

— Когда вам очень хотелось на улицу или погулять с друзьями по торговому центру, вы этого не делали и тем самым спасали своих родных и близких. Особенно ваших пожилых бабушек и дедушек. И пройдут годы, вы будете об этом времени вспоминать. И мне бы очень хотелось, чтобы вам было не обидно за то, как вы смолодушничали, как вы были мелкими и недалекими, не выполняя то, что нужно было делать, — сказал Радий Хабиров.