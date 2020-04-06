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Генерал Шаймуратов вместо капитана Марвел: глава Башкирии провел урок для школьников
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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Генерал Шаймуратов вместо капитана Марвел: глава Башкирии провел урок для школьников

6 апреля, 10:56ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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