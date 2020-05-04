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«Появятся мародёры»: глава Башкирии предостерег от роста банкротств предприятий

4 мая 2020, 09:27
Фото: Mkset.ru
В Башкирии усилят мониторинг за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к членам экономического блока правительства с просьбой усилить мониторинг за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, чтобы заранее знать о предпосылках к банкротству предприятий.

- Наверняка появятся предприятия, которые могут стать банкротами и появятся мародеры с деньгами, которые начнут скупать предприятия, земли, чтобы потом распродавать их, чтобы прикончить, - предсказал глава Башкирии.

Он также отметил, что главам муниципалитетов нельзя "прятаться в кокон" и заниматься сугубо коронавирусом. Нужно помнить также и об инвестициях.

Для примера он привел свое недавнее общение с главой Балтачевского района Ильгизом Субушевым.

- У него хорошее настроение, нашел двух инвесторов, работает с ними. Нужно помнить, что, несмотря на сложную ситуацию, есть люди с деньгами, желающие заниматься делом, - подчеркнул Радий Хабиров.

Он попросил Ильгиза Субушева в качестве примера подготовить доклад о своей текущей работе к следующему оперативному совещанию.

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