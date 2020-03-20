Нефтегазовые компании США ищут способы избежать банкротств

Опрашивать экспертов и изучать возможные меры выхода из кризиса начали компании Whiting Petroleum и Antero Resources, сообщает 20 марта газета «Известия». А Gulfport Energy и California Resources наняли соответствующих специалистов.

Руководство Chesapeake Energy начало взаимодействовать с юридическими и консультационными фирмами, чтобы получить отсрочку на выплату долга в 9 миллиардов долларов. Компания Occidental Petroleum уменьшила до 90% дивидендные выплаты и капитальные расходы. Последние в 2020 году уменьшатся на треть.

Самые крупные производители сланцевой нефти заявили о сокращении добычи. Речь идет о Parsley Energy и Diamondback Energy