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Posted 30 апреля 2020, 10:19

Published 30 апреля 2020, 10:19

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Минздрав Башкирии рассказал, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

30 апреля 2020, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Количество пациентов в тяжелом состоянии не изменилось.

На оперативном совещании в минздраве республики сообщили о состоянии больных новой коронавирусной инфекцией.

По информации заместителя министра Ирины Кононовой, в настоящий момент в регионе в стационарах республики лечение проходят 354 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 160, состоянии средней тяжести – 163 человек, тяжелых – 31, на ИВЛ находятся 19 человек. На амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса находится 231 человек.

По информации на 15:00 также стало известно количество выписанных пациентов – 167 человек, за сутки выписан 61 человек. С пневмонией госпитализировпли за сутки 36 человек, выписали 22 человека.

По информации Роспотребнадзора, в Башкирии за сутки сделано 5367 тестов, всего обследовано 62 848 человек. Напомним, что в регионе за сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек до 766 человек. Радий Хабиров принял решение продлить самоизоляцию до 11 мая.

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#Общество#Новости#Карантин
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