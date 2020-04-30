Минздрав Башкирии рассказал, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

По информации заместителя министра Ирины Кононовой, в настоящий момент в регионе в стационарах республики лечение проходят 354 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 160, состоянии средней тяжести – 163 человек, тяжелых – 31, на ИВЛ находятся 19 человек. На амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса находится 231 человек.