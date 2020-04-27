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Posted 27 апреля 2020, 04:43

Published 27 апреля 2020, 04:43

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии массово начнут распродавать автомобили должников

В Башкирии массово начнут распродавать автомобили должников

27 апреля 2020, 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Уфе начали принимать заявки организаторы аукциона по распродаже автомобилей.

Сообщается, что транспорт был изъят у должников, вырученные средства пойдут на погашение задолженности. Заявки на участие в торгах можно будет подать до 8 мая, сам аукцион предварительно состоится 25 мая.

Принять участие в аукционе могут все желающие, выставленные автомобили находятся в исправном техническом состоянии со всеми нужными документами. В этот раз распродать планируется 28 различных моделей авто.

Самый дорогой выставленный автомобиль – Volkswagen Polo 2013 года выпуска за 1 575 145 рублей, также есть Mitsubishi Pajero Sport 2013 года выпуска со стартовым ценником 1 020 000 рублей.

Дешевле всего можно купить автомобиль LADA Granta 2014 года выпуска за 87 353 рублей. Есть также ) и Skoda Octavia 2013 года выпуска за 109 000 рублей.

Перечень всех автомобилей, которые планируется продать можно посмотреть на сайте ФССП России или на torgi.gov.ru.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Торги
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