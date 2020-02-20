В Башкирии сформируют новый центр торгов для обеспечения госзаказа
20 февраля, 17:18ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Сюжеты: Власть без цензуры
Официальный портал правовой информации РБ опубликовал распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова о создании нового Республиканского центра торгов.
Как следует из текста распоряжения, центр создается для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий представителей власти в сфере осуществления госзаказа.
Уточняется, что аппарат нового ведомства будет состоять из 20 сотрудников.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей