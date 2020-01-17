В Уфе продали с торгов бывший ресторан «Тинькофф»

Сегодня, 17 января, стало известно, что здание бывшего ресторана «Тинькофф», которое несколько лет пребывало в состоянии долгостроя, приобрела на публичных торгах компания «Уфаойл». Данная информация следует из протокола торгов.

Ранее, на протяжении почти семи лет, здание принадлежало компании «Лидер групп» ресторатора Сергея Белкина. Он планировал построить на этом месте ресторанный комплекс, но не смог осуществить задуманное из-за финансовых проблем. Сейчас Белкин признан банкротом.

Как следует из конкурсной документации, площадь здания 1,3 тысячи кв.метров, степень его готовности 60%, к нему также относится земельный участок площадью 1,68 тысячи кв.метров. Земля и здание были проданы за 111 млн.рублей.

Ресторан продавался с 2017 года, за это время его стоимость упала с 250 млн рублей более чем в два раза.