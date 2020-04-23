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Posted 23 апреля 2020, 12:01

Published 23 апреля 2020, 12:01

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии поймали серийного убийцу, который несколько лет убивал пары

В Башкирии поймали серийного убийцу, который несколько лет убивал пары

23 апреля 2020, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Преступника пытались найти с 2008 года.

Следственный комитет сообщили, что в Башкирии предъявлено обвинение 51-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Сообщается, что в период с 2008 по 2011 год было совершено три двойных убийства. По информации следователей, жертвами становились в основном пожилые зажиточные деревенские люди с собственным хозяйством. Как правило, он убивал мужчин ударом тупым предметом, а женщин душил.

Преступника не могли опознать вплоть до 2020 года, после сотрудники правоохранительных органов обнаружили серию краж со схожим почерком. Свою вину однако обвиняемый так и не признал.

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