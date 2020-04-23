В Башкирии поймали серийного убийцу, который несколько лет убивал пары

Сообщается, что в период с 2008 по 2011 год было совершено три двойных убийства. По информации следователей, жертвами становились в основном пожилые зажиточные деревенские люди с собственным хозяйством. Как правило, он убивал мужчин ударом тупым предметом, а женщин душил.