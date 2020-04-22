В Башкирии спасатели вдоль рек ищут троих пропавших человек

Posted 22 апреля 2020, 11:36
Published 22 апреля 2020, 11:36
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По данным спасателей, 11 апреля в районе реки Зилим Архангельского района пропал мужчина 1969 года рождения. Сообщается, что он вышел на рыбалку и не вернулся. За помощью в ведомство обратился его сын.
Вечером 17 апреля в Нуримановском районе пропал мужчину 1981 года рождения, который также отправился на рыбалку возле деревни Чандар. На данный момент спасатели проводят поисково-спасательные работы вдоль береговой линии и в доступных местах на акватории реки Уфа.
20 апреля 2020 года в Белорецком районе пропал мужчина. Известно, что он вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Спасатели обследовали берег Белорецкого водохранилища, но пока поиски так ни к чему и не привели.