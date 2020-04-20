В Башкирии пропала женщина с детьми 4 и 7 лет

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в регионе начались поиски пропавшей Розалии Курочкиной с двумя детьми – 7-летним Кириллом и 4-летним Виктором.

По информации волонтеров, пропавшие ушли из дома 3 апреля, и с тех пор о них нет никакой информации.

Розалия Курочкина, 45 лет: рост 165 см, плотное телосложение, волосы красно-каштанового цвета с проседью до плеч, карие глаза.

Виктор Курочкин, 4 года: рост 110 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.

Кирилл Курочкин, 7 лет: рост 140 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.