В Башкирии пропала женщина с детьми 4 и 7 лет
20 апреля, 17:19ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
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В республике начались поиски пропавшей семьи из Уфы.
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в регионе начались поиски пропавшей Розалии Курочкиной с двумя детьми – 7-летним Кириллом и 4-летним Виктором.
По информации волонтеров, пропавшие ушли из дома 3 апреля, и с тех пор о них нет никакой информации.
Розалия Курочкина, 45 лет: рост 165 см, плотное телосложение, волосы красно-каштанового цвета с проседью до плеч, карие глаза.
Виктор Курочкин, 4 года: рост 110 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.
Кирилл Курочкин, 7 лет: рост 140 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.
Всю информацию о пропавших просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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