В Башкирии нашли обглоданное тело пропавшей женщины

Тело пропавшей нашли в поле в трех километрах от ближайшего населенного пункта. С момента пропажи прошло пяти месяцев.

«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщают, что останки погибшей обглодали дикие животные, тело уже было скелетированным.