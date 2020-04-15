В Башкирии нашли обглоданное тело пропавшей женщины
15 апреля, 09:34ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщина пропала еще в декабре 2019 года.
Тело пропавшей нашли в поле в трех километрах от ближайшего населенного пункта. С момента пропажи прошло пяти месяцев.
«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщают, что останки погибшей обглодали дикие животные, тело уже было скелетированным.
Следователи в настоящий момент еще устанавливают причину смерти, труп отправили на судебно-медицинское исследование.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей