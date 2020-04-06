В центре Уфы в овраге нашли мумифицированный труп 38-летнего пропавшего

По данным «КП-Уфа», труп обнаружили в овраге рядом с домом №153 по улице Цюрупы.

Со ссылкой на собственный источник сообщается, что на теле не было никаких видимых повреждений, однако под снегом тело находилось слишком долго, так что превратилось в мумию.

В настоящий момент полицейским удалось установить, что это пропавший ранее уроженец Аскинского района 38 лет Марат В., который числился исчезнувшим с 24 февраля 2020 года.