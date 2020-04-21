В Башкирии 28-летний мужчина убил свою жертву в день рождения

Posted 21 апреля 2020, 13:31
Published 21 апреля 2020, 13:31
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
По данным ведомства, преступление произошло 20 апреля в Туймазинском районе. Подозреваемый пришел в гости к своей знакомой в день рождения, чтобы отпраздновать, когда между ними разгорелся конфликт.
В какой-то момент 28-летний гость схватил нож и начал наносить им множественные раны в область шеи и груди. От нанесенных ран женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый позвонил в полицию, сообщив, что нашел ее в таком состоянии.
Полиции удалось выявить его причастность после осмотра помещения. Против него возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Туймазинского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).