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Posted 21 апреля 2020, 13:31

Published 21 апреля 2020, 13:31

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии 28-летний мужчина убил свою жертву в день рождения

В Башкирии 28-летний мужчина убил свою жертву в день рождения

21 апреля 2020, 13:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подробности жуткого происшествия сообщили в Следственном комитете по республике.

По данным ведомства, преступление произошло 20 апреля в Туймазинском районе. Подозреваемый пришел в гости к своей знакомой в день рождения, чтобы отпраздновать, когда между ними разгорелся конфликт.

В какой-то момент 28-летний гость схватил нож и начал наносить им множественные раны в область шеи и груди. От нанесенных ран женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый позвонил в полицию, сообщив, что нашел ее в таком состоянии.

Полиции удалось выявить его причастность после осмотра помещения. Против него возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Туймазинского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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