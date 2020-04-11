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Posted 11 апреля 2020, 11:18

Published 11 апреля 2020, 11:18

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Уфе пообещали резкое усиление ветра

В Уфе пообещали резкое усиление ветра

11 апреля 2020, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Такой неблагоприятный прогноз дали в республиканском МЧС.

В ведомстве информацию об изменившихся погодных условиях передали со ссылкой на Башгидрометцентр.

В МЧС сообщили, что ухудшения погоды стоит ждать сегодня вечером с 20:00 и вплоть до конца завтрашнего дня. Среди основных проявлений непогоды –дождь и сильные порывы ветра.

По данным спасателей, ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду. Иногда порывы буду достигать 18 метров в секунду.

Что касается температуры, то ночью она может опуститься до 0,+5°, при прояснении до -5°. Днем будет относительно тепло от 9 до 14°.

Ночью местами, днем по республике ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами – порывы до 18 метров в секунду.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Штормовое предупреждение
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