В Уфе пообещали резкое усиление ветра

Posted 11 апреля 2020, 11:18
Published 11 апреля 2020, 11:18
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
В ведомстве информацию об изменившихся погодных условиях передали со ссылкой на Башгидрометцентр.
В МЧС сообщили, что ухудшения погоды стоит ждать сегодня вечером с 20:00 и вплоть до конца завтрашнего дня. Среди основных проявлений непогоды –дождь и сильные порывы ветра.
По данным спасателей, ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду. Иногда порывы буду достигать 18 метров в секунду.
Что касается температуры, то ночью она может опуститься до 0,+5°, при прояснении до -5°. Днем будет относительно тепло от 9 до 14°.
Ночью местами, днем по республике ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами – порывы до 18 метров в секунду.