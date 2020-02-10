В Хакасии шторм стал причиной перебоев с электричеством

Так, пострадали 12 населенных пункта: Боградский, Орджоникидзевский, Усть-Абаканский, Ширинский районы. Вместе с тем, в Ширинском районе в результате стихии частично повреждена кровля крыш на зданиях детсадов, школ и аграрного техникума.

ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, более двух тысяч домов частного сектора, в которых живут девять тысяч триста сорок три человека остались света. Пострадал также двадцать один социально-значимый объект.