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Posted 11 апреля 2020, 08:18

Published 11 апреля 2020, 08:18

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом

В Башкирии зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом

11 апреля 2020, 08:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные предоставлены федеральным порталом СтопКоронавирус.

По данным официальной статистики, в республики снова отмечено увеличение количества заболевших. Сообщается, что в регионе за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания. В настоящий момент всего официально зарегистрировано и подтверждено 65 новых случаев.

По данным СтопКоронавирус, в России всегоза сутки обанружили 1667 случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.

Также в Башкирии по состоянию здоровья из медицинского учреждения выписали еще одного заболевшего ранее коронавирусом. Итого выздоровело 8 пациентов.

Напомним, вчера, 11 апреля сообщалось, что в республике также предварительно подтверждены 170 анализов пациентов и врачей РКБ, Также выяснилось, что минздрав Башкирии готовится к тому, что в республике около 100 тысяч человек могут инфицироваться новым коронавирусом.

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