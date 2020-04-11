В Башкирии зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом

Напомним, вчера, 11 апреля сообщалось, что в республике также предварительно подтверждены 170 анализов пациентов и врачей РКБ, Также выяснилось, что минздрав Башкирии готовится к тому, что в республике около 100 тысяч человек могут инфицироваться новым коронавирусом.