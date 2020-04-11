В Башкирии зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом

Posted 11 апреля 2020, 08:18
Published 11 апреля 2020, 08:18
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
По данным официальной статистики, в республики снова отмечено увеличение количества заболевших. Сообщается, что в регионе за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания. В настоящий момент всего официально зарегистрировано и подтверждено 65 новых случаев.
По данным СтопКоронавирус, в России всегоза сутки обанружили 1667 случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.
Также в Башкирии по состоянию здоровья из медицинского учреждения выписали еще одного заболевшего ранее коронавирусом. Итого выздоровело 8 пациентов.
Напомним, вчера, 11 апреля сообщалось, что в республике также предварительно подтверждены 170 анализов пациентов и врачей РКБ, Также выяснилось, что минздрав Башкирии готовится к тому, что в республике около 100 тысяч человек могут инфицироваться новым коронавирусом.