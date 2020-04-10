В Москве вылечились от коронавируса 37 пациентов

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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице от коронавируса выздоровели 37 пациентов.
Он сказала об этом 10 апреля, сообщает газета «Известия».
Заместитель мэра добавила, что некоторым из них нужно будет временно находиться под медицинским наблюдением. Все эти пациенты получили соответствующие рекомендации, добавила она.
На сегодня общее число выздоровевших в российской столице достигло 350. Количество заболевших коронавирусом - 6 698.
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