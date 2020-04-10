Прогноз минздрава: в Башкирии около 100 тысяч человек могут заболеть коронавирусом

Минздрав Башкирии готовится к тому, что в республике около 100 тысяч человек могут инфицироваться новым коронавирусом. Именно такие цифры сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» озвучила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова. По ее словам, по последним прогнозам, около 100 тысяч будет составлять круг контактов, которые так или иначе могли быть инфицированы, и. скорее всего, 15-20 тысяч человек из них точно заболеют коронавирусом.