Прогноз минздрава: в Башкирии около 100 тысяч человек могут заболеть коронавирусом
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».
Минздрав Башкирии готовится к тому, что в республике около 100 тысяч человек могут инфицироваться новым коронавирусом. Именно такие цифры сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» озвучила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова. По ее словам, по последним прогнозам, около 100 тысяч будет составлять круг контактов, которые так или иначе могли быть инфицированы, и. скорее всего, 15-20 тысяч человек из них точно заболеют коронавирусом.
Однако Ирина Кононова не смогла сказать, когда состоится пик заболеваемости. «Может быть, в этом месяце мы пройдем этот пик», — отметила она, отвечая на вопрос журналиста радиостанции.
Кононова также отметила, что готовясь по этому сценарию, власти республики перепрофилируют вторую линию медицинских учреждений, которые будут заниматься больными COVID-19.
— К 28 апреля у нас должно быть 2500 коек, — сообщила она.