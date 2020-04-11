«Дары Уфаня»: как вспышка коронавируса в РКБ изменила Башкирию за неделю

На этой неделе стал очевидным печальный и пугающий факт — в Башкирии все-таки допустили крупную вспышку коронавируса, несмотря на все попытки (а мы верим, что такие все же были) ее предотвратить. И не где-нибудь, а в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

Еще предстоит выяснить, кто виноват и почему так произошло, можно ли было всего этого избежать, и как республика теперь будет жить с тем, что в главной больнице Башкирии сумели допустить распространение опасной инфекции буквально на весь регион.

7 апреля в РКБ скончалась 80-летняя женщина с рядом хронических заболеваний. Три дня до этого здесь ввели строгий карантин — около 1200 человек вынужденно остались на 14 дней. Число заболевших и госпитализированных с подозрением на коронавирус росло с каждым днем, а когда достигло психологической отметки в 170 предварительно заболевших COVID-19 людей, республика вновь возглавила заголовки федеральных СМИ, а в социальных сетях начались паника и негодование.

Мы не будем приводить вам множество ссылок, оставим лишь одну, где мы собираем всю картину о пандемии коронавируса в нашей республике - здесь.

Один из главных текстов на этой неделе о том, можно ли было предугадать все события, которые происходят на наших глазах словно в жутком апокалиптичном фильме.

Из слов главврача Эльзы Сыртлановой, которая, к слову, после заграничной поездки не осталась на самоизоляции, в чем лично призналась в прямом эфире, понятно, что «нулевой пациент» мог появиться еще в январе-феврале.

В целом прогноз неутешителен — в Башкирии коронавирусом могут заболеть более 100 тысяч человек. Все действительно очень серьезно, друзья.

На минувшей неделе в правительстве республики утвердили перечень тех отраслей, которые в первую очередь получат господдержку. На «уязвимые» сферы решено выделить 15 млрд рублей. Надеемся, что каждый миллион будет максимально эффективно использован. Мы проследим.

Радий Хабиров объявил неделю «жесткой самоизоляции», глядя на постепенный рост заболевших коронавирусом. В это же время некоторые рестораны и кафе неожиданно для многих решили вновь возобновить свою работу. Бизнес, ничего личного.

Садоводы республики вздохнули с облегчением: власти все же разрешили поездки на дачи и сады, но с некоторыми важными условиями.

Бывший глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, работающий сейчас в другом месте, вновь проявил свои лидерские качества. Видео, где чиновник держит руки в карманах и заставляет подчиненных работать, невзирая на невыплаченную до конца зарплату, разлетелось по многим телеграм-каналам. «Еще хуже жизнь будет» - прямо говорит скандальный чиновник. Видимо, что-то знает. Впрочем, к таким выводам порой приходим и мы сами, чего греха таить.

На этой неделе, как и на предыдущих других, врачи Башкирии обратились за помощью к неравнодушным гражданам с просьбой возместить им дефицит масок, респираторов, перчаток и прочих других предметов защиты. «Пациенты останутся одни!» - кричали хором врачи.

«Прекратите побираться!» - ответил им глава Башкирии, заявив, что «республика у нас богатая». Как в старом хите Филиппа Киркорова: «Неужели понять мы не сможем друг друга?!»

Пандемия — дело страшное, но крупные стройки в республике пока никто не отменял.

В мэрии Уфы сообщили, когда точно сдадут новую набережную реки Белой, которую в народе именуют «памятником бетону». Сдать должны ее уже в этом году.

На этой неделе наша редакция объявила акцию с целью поддержки малого и среднего бизнеса в Башкирии. Мы готовы бесплатно размещать готовые информационные материалы от компаний малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса — вплоть до 15 апреля.

Трагическая смерть в Уфе - 7 апреля, в полдень, около магазина по ул. Ферина, 4, сильный порыв ветра снес рекламный щит, в результате чего тот упал на женщину, придавив ее насмерть.

Мэрия поспешила уйти от ответственности и возложила вину на компанию, которая щит и устанавливала.

И еще немного о работе столичной администрации. Компания «Уфа-лайн» обвинила мэрию столицы в уничтожении бизнеса. Администрация Уфы намерена лишить одного из основных операторов частных пассажирских перевозок всех 12 маршрутов. Конфликт разгорается в самое неподходящее для того время.

Все-таки самоизоляция многим творческим людям дала повод заняться собой и музыкой. Земфира в их числе — певица призналась, что готовит новый альбом.

Скандал прогремел на этой неделе с продуктовыми наборами для школьников. Набор продуктов, которые раздали детям из малообеспеченных семей в районах, сильно отличается от того, который показывали Радию Хабирову. Стоит ли удивляться? Судите сами.

В Уфе, как мы помним, готовясь к наихудшему сценарию развития событий в связи с распространением коронавируса, власти зарезервировали участок под крематорий. Напомним, что обсуждения вокруг его строительства велись годами. Когда пандемия расставляет все на свои места.

Кстати, никаких условий для особых захоронений для умерших от коронавируса в республике не предусмотрено.

На этой неделе ужесточили комендантский час для пожилых и детей. Говорят, штрафовать их не будут.

Жизнь, несмотря на все, продолжается. В уфимском Парке лесоводов на этой неделе родились пятеро совершенно очаровательных медвежат. Наш фотограф к ним съездил и познакомился с косолапыми. Хочется верить, что их ждет лучшая доля.

Дорогие наши читатели, при всем обилии новостей, зачастую, негативных, мы призываем вас верить в лучшее, будьте дома, будьте с близкими, заботьтесь о тех, кто рядом и помните, что и пандемия пройдет.