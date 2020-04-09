В Башкирии спасатели предупреждают об усилении ветра

Posted 9 апреля 2020, 09:41
Published 9 апреля 2020, 09:41
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
По данным ведомства, в республике 10-го апреля ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Сообщается со ссылкой на Башгидрометцентр.
В связи с погодными условиями жителям республики советуют соблюдать правила безопасности. В частности, при усилении ветра рекомендуют обходить стороной щиты и деревья, опоры линии передач.
Напомним, за последние несколько дней это не первое предупреждение. В один из таких ветреных дней погибла жительница Уфы, на которую упал рекламный щит.