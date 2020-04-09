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Posted 9 апреля 2020, 09:41

Published 9 апреля 2020, 09:41

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии спасатели предупреждают об усилении ветра

В Башкирии спасатели предупреждают об усилении ветра

9 апреля 2020, 09:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об опасности предупредили в госкомитете по ЧС.

По данным ведомства, в республике 10-го апреля ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Сообщается со ссылкой на Башгидрометцентр.

В связи с погодными условиями жителям республики советуют соблюдать правила безопасности. В частности, при усилении ветра рекомендуют обходить стороной щиты и деревья, опоры линии передач.

Напомним, за последние несколько дней это не первое предупреждение. В один из таких ветреных дней погибла жительница Уфы, на которую упал рекламный щит.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Ветер
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