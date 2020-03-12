В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

Со ссылкой на Башгидрометцентр спасатели Управления по гражданской защите в Уфе передали, что с 20:00 12 марта ожидается усиление ветра и дождь.

Скорость ветра составит, согласно переданной информации, от 9 до 14 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду. Аналогичное сообщение пришло и от МЧС, где предупреждалось о штормовом ветре 13 марта.