mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2020, 11:46

Published 9 апреля 2020, 11:46

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии на время коронавируса не будут наказывать за истекшие документы

В Башкирии на время коронавируса не будут наказывать за истекшие документы

9 апреля 2020, 11:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом предупредили в региональном МВД.

В ведомстве сообщили, что это способ снизить количество граждан, посещающих учреждения с госуслугами во время угрозы распространения карантина.

Пресс-служба МВД передала, что в отношении граждан приостановили оформление материалов о привлечении к ответственности за использование просроченных документов, в число которых входит паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение.

Оформить их можно будет после окончания режима самоизоляции. Ряд государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел,можно также, воспользовавшись порталом gosuslugi.ru, напомнили в МВД.

Материалы по теме
В Башкирии один из зараженных коронавирусом находится на самоизоляцииГлавврач Белебеевской ЦРБ в Башкирии сообщил об инфицированных коронавирусомБашкирский певец сдал тест на коронавирус после травли в СМИ: теперь он идет в суд
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика