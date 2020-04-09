Башкирский певец сдал тест на коронавирус после травли в СМИ: теперь он идет в суд

Об этом Медиакорсети сообщил сам популярный артист. До введения режима полной самоизоляции Анвар Нургалиев находился в январе в Москве, о чем сам рассказал корреспонденту Медиакорсети. Его тест на коронавирус, к счастью, оказался отрицательным. Теперь музыкант намерен обратиться к юристам для того, чтобы защитить свои права.

«Я прошел несколько экспресс-тестов, лично общался с главой минздрава Башкирии Максимом Забелиным, мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. Я был уверен, что тест будет отрицательным, но, тем не менее, сдал его, также сдаст его и вся моя семья. Мой результат, тщательно проверенный — отрицательный. Он документально подтвержден. Я и моя семья по-прежнему находятся в режиме самоизоляции», — рассказал Медиакорсети Анвар Нургалиев.

«На сегодняшний день мы выявляем все комментарии оскорбительного характера, касающиеся Анвара Нургалиева и его семьи — в СМИ и соцсетях. Мы будем обращаться в правоохранительные органы для привлечения лиц к уголовной и административной ответственности. Не стоит забывать о том, что сейчас предприняты поправки в действующем законодательстве за распространение слухов о коронавирусе. Речь идет о негативных комментариях и клевете в отношении Нургалиева о том, что он заболел коронавирусом и заразил свою маму.

Присоединяюсь к словам самого Анвара Нургалиева о том, что нам всем нужно быть более мудрыми, не подвергаться на провокации и не верить желтой прессе. Нужно понимать, что за это наступает уголовная и административная ответственность. В это же время мы хотим выразить благодарность тем людям, которые его поддержали в такой нелегкий момент», — об этом сообщила Медиакорсети официальный представитель артиста, юрист Эльмира Хасанова.

Напомним, 7 апреля, стало известно о том, что в Республиканской клинической больнице в Уфе скончалась 80-летняя женщина, у которой был подтвержденный COVID-19. Некоторые СМИ сообщили, что ею оказалась мама популярного башкирского и татарского исполнителя, заслуженного артиста РТ Анвара Нургалиева — Насима Нургалиева. В частности сообщалось, что и сам Анвар Нургалиев мог заразить свою маму, ведь та и так страдала от ряда хронических заболеваний.

В связи с этим на артиста и его семью обрушилась травля как в СМИ, так и в социальных сетях. Артиста обвинили в заражении опасной инфекцией близких, а также в несоблюдении правил самоизоляции. Сам Нургалиев все обвинения опроверг.