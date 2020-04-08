mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2020, 10:34

Published 8 апреля 2020, 10:34

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Башкирия планирует продавать в Австрию мебель

Башкирия планирует продавать в Австрию мебель

8 апреля 2020, 10:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Развитие онлайн-торговли экспортерами республики обсудили участники видеоконференции в госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям.

В совещании приняли участие и. о. председателя госкомитета Маргарита Болычева, зампредседателя Лена Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ Ильдус Халитов и гендиректор предприятия «Уфамебель» Рамиль Гайнутдинов.

Главной темой обсуждения стало продвижение товаров на зарубежных торговых площадках «Алибаба» и «Ebay». Также была рассмотрена организация онлайн бизнес-миссии в Австрию при поддержке центра поддержки экспорта и представительства РБ в этой стране. «Уфамебели» помогут перевести рекламные материалы, найти покупателей и оформить сделки.

— Вопросы экспорта продукции наших производителей особенно актуальны в условиях пандемии коронавируса и роста спроса на российские товары на внешних рынках, — подчеркнула Маргарита Болычева. — Интернет-торговля набирает обороты, и наша задача — использовать сложившуюся ситуацию как точку роста, в том числе и для продвижения традиционных производств.

Материалы по теме
Президент ТПП Башкирии провел в Вене презентацию для деловых кругов Австрии
#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика