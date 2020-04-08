Башкирия планирует продавать в Австрию мебель

Posted 8 апреля 2020, 10:34
Published 8 апреля 2020, 10:34
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
В совещании приняли участие и. о. председателя госкомитета Маргарита Болычева, зампредседателя Лена Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ Ильдус Халитов и гендиректор предприятия «Уфамебель» Рамиль Гайнутдинов.
Главной темой обсуждения стало продвижение товаров на зарубежных торговых площадках «Алибаба» и «Ebay». Также была рассмотрена организация онлайн бизнес-миссии в Австрию при поддержке центра поддержки экспорта и представительства РБ в этой стране. «Уфамебели» помогут перевести рекламные материалы, найти покупателей и оформить сделки.
— Вопросы экспорта продукции наших производителей особенно актуальны в условиях пандемии коронавируса и роста спроса на российские товары на внешних рынках, — подчеркнула Маргарита Болычева. — Интернет-торговля набирает обороты, и наша задача — использовать сложившуюся ситуацию как точку роста, в том числе и для продвижения традиционных производств.