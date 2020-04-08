Башкирия планирует продавать в Австрию мебель

— Вопросы экспорта продукции наших производителей особенно актуальны в условиях пандемии коронавируса и роста спроса на российские товары на внешних рынках, — подчеркнула Маргарита Болычева. — Интернет-торговля набирает обороты, и наша задача — использовать сложившуюся ситуацию как точку роста, в том числе и для продвижения традиционных производств.