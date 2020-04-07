В мэрии Уфы рассказали о перспективах ремонта проблемных улиц Пугачева и Дагестанской

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, начальник городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов рассказал о том, как движется ремонт на двух улицах, жалобами на состояние которых горожане буквально засыпали мэрию. Речь — об улицах Пугачева и Дагестанской.