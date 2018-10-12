В Уфе расширят улицу Пугачева до четырех полос

«Вместе с этим, до настоящего времени, окончательного решения в части подготовки итоговых архитектурных форм и проведения тех или иных дорожных работ не принято. Вопрос находится в проработке. Он потребует, в том числе, и внесения изменений в генеральный план города. Как только соответствующие решения будут утверждены на уровне правительства и Главы РБ, мы их примем к исполнению», — сообщил Тимур Мухаметьянов.