В Уфе расширят улицу Пугачева до четырех полос

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Проект реконструкции улицы Пугачева в Уфе состоит из пяти частей. Планируется строительство и реконструкция четырех развязок и расширение улицы до четырех полос.
По данным руководителя регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, на эти работы потребуется 4 млрд рублей.
«Вместе с этим, до настоящего времени, окончательного решения в части подготовки итоговых архитектурных форм и проведения тех или иных дорожных работ не принято. Вопрос находится в проработке. Он потребует, в том числе, и внесения изменений в генеральный план города. Как только соответствующие решения будут утверждены на уровне правительства и Главы РБ, мы их примем к исполнению», — сообщил Тимур Мухаметьянов.
По его словам, средства на реализацию этого и других проектов будут выделены из Дорожного фонда Башкирии.
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