В Башкирии выздоровел четвертый пациент с коронавирусной инфекцией

— На данный момент у нас в республике также 10 подтвержденных случаев, из них уже четверо выздоровели: только что министр здравоохранения мне сообщил, что пациент из Дюртюлей выписался, — отметил глава региона.
При этом Радий Хабиров отметил, что в данный момент «на подвтерждение находится большое количество тестов», причем определенная часть из сдававших эти анализы окажутся носителями коронавирусной инфекции.
— Уверяю вас, мы ждем в ближайшее время положительные результаты, — добавил Радий Хабиров.
Медиакорсеть следит за ситуацией.