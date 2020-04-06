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В Башкирии выздоровел четвертый пациент с коронавирусной инфекцией

6 апреля 2020, 07:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

— На данный момент у нас в республике также 10 подтвержденных случаев, из них уже четверо выздоровели: только что министр здравоохранения мне сообщил, что пациент из Дюртюлей выписался, — отметил глава региона.

При этом Радий Хабиров отметил, что в данный момент «на подвтерждение находится большое количество тестов», причем определенная часть из сдававших эти анализы окажутся носителями коронавирусной инфекции.

— Уверяю вас, мы ждем в ближайшее время положительные результаты, — добавил Радий Хабиров.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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