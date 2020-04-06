Главный врач Центра эпидемиологии развеял мифы и страхи о коронавирусе

По ее словам, коронавирус опасен тем, что поражает в основном пожилое население. Но так как неизвестно, как будет проходить эпидпроцесс территориально, ровно поэтому и нужно соблюдать требования медиков, рассказала она в интервью РБК-Уфа.

Анна Казак выразила мнение, что в республике эпидемия только начинается. В настоящий момент, по ее словам, только завозные случаи, поэтому важно соблюдать правила гигиены и самоизоляции.

По ее словам, сейчас лучше находится дома и выходить на улицу, чтобы купить продукты и лекарства. На улице стоит придерживаться рекомендаций врачей и держаться друг от друга на расстоянии полутора метров.