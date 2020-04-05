«Время героев»: Радий Хабиров рассказал об уроке, который проведет для школьников

Также глава Башкирии попросил родителей рассказать своим детям, что «сейчас — время героев». По его словам, именно сейчас у людей проявляется лучшие и худшие качества. «У нас в республике за это время мы насмотрелись на примеры настоящего человеческого героизма и доброты. Но, в то же время, насмотрелись и на негодяйство», — подчеркнул он. При этом не забыл упомянуть, что «негодяев будем наказывать».