Минобразования Башкирии предупредило о проблемах при переходе на дистанционную форму

По словам министра образования республики Айбулата Хажина, треть школьников в ходе подготовки к дистанционному обучению прошли тестирование. Министр отметил, что системы, по которым проводятся видеоконференции, работают бесперебойно. С мобильным интернетом есть небольшие проблемы при загрузке, власти обещают решить эту проблему вместе с интернет-провайдерами.

- Были определенные проблемы с системой АИС «Образование», где педагоги должны подгружать информацию по учебно-тематическому планированию, оценки, присутствие наших детей, но я уверен, что техническая служба поддержка башкирского регистра социальных карт совместной с минцифрой этот вопрос до конца сегодняшнего дня все проблемы решат и с завтрашнего дня АИС «Образование» будет работать в стабильном режиме, - отметил глава ведомства.

Айбулат Хажин назвал также и другие проблемы, возникшие при подготовке к переходу к дистанционной форме обучения, – сайтами Российской и Московской электронных школ.

- Поэтому я напоминаю нашим учителям, завтра если какая-то из цифровых образовательных платформ, включая те, которые я перечислил, будет работать со сбоями, просьба заранее все электронные материалы, которые необходимы вам для проведения уроков скачать себе и разослать детям через электронную почту и мессенджеры. Чтобы при сбое урок не прерывался и вы сразу же смогли перейти на так называемый третий вариант работы по электронным кейсам, - уточнил министр.

Горячая линия техслужбы АИС «Образование»: 8 800 100 81 80.